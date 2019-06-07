На улице Орджоникидзе ограничат стоянку автомобилей

В Тюмени на участке улицы Орджоникидзе ограничат стоянку транспорта. Знак "Остановка запрещена" будет установлен в районе дома №51 и начнет действовать с 25 июня.

"Решение принято в целях обеспечения безопасности пешеходов и свободного подъезда транспорта коммунальных служб и хозяйствующих субъектов", — отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.