На улице Орджоникидзе ограничат стоянку автомобилей

09:15 07 июня 2019
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В Тюмени на участке улицы Орджоникидзе ограничат стоянку транспорта. Знак "Остановка запрещена" будет установлен в районе дома №51 и начнет действовать с 25 июня.

"Решение принято в целях обеспечения безопасности пешеходов и свободного подъезда транспорта  коммунальных служб и хозяйствующих субъектов", — отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Теги: дорожное движение , парковки
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