Автобусы пойдут в объезд улицы Одесской

16:30 05 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на время капитального ремонта по улице Одесской будет прекращено движение транспорта. 

С 9 июня по 4 июля общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка от улицы Республики до улицы 50 лет Октября — по улице Мельникайте и улице 50 лет Октября. Это касается курсирующих там маршрутов — № 7м, 7п, 29, 43 и 77. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на существующих остановках по маршрутам объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: дорожное движение , общественный транспорт , ремонт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019