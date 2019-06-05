Автобусы пойдут в объезд улицы Одесской

В Тюмени на время капитального ремонта по улице Одесской будет прекращено движение транспорта.

С 9 июня по 4 июля общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка от улицы Республики до улицы 50 лет Октября — по улице Мельникайте и улице 50 лет Октября. Это касается курсирующих там маршрутов — № 7м, 7п, 29, 43 и 77. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на существующих остановках по маршрутам объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.