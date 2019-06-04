В Тюмени почти на месяц перекроют улицу Одесскую

Движение транспорта по улице Одесской будет временно прекращено. Для автомобилей с 9 июня по 4 июля закроют участок от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября. Здесь пройдет капитальный ремонт, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Для объезда водителям предлагают использовать улицу Рижская, улицу Пржевальского, улицу 50 лет Октября, улицу Котовского.