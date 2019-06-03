Возле строительного института на два дня ограничено движение

13:40 03 июня 2019
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Фото: официальный сайт Тюменского индустриального университета

В районе строительного института ТИУ (ул. Луначарского, 2) частично ограничено движение транспорта. На сетях теплоснабжения на этом участке ведутся ремонтные работы. Они продлятся до утра 5 июня, сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени.

Водителей просят двигаться в район Дома обороны по улице Товарное шоссе, чтобы не создавать серьезных пробок.

Теги: дорожное движение , ремонт , теплоснабжение
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