Возле строительного института на два дня ограничено движение

В районе строительного института ТИУ (ул. Луначарского, 2) частично ограничено движение транспорта. На сетях теплоснабжения на этом участке ведутся ремонтные работы. Они продлятся до утра 5 июня, сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени.
Водителей просят двигаться в район Дома обороны по улице Товарное шоссе, чтобы не создавать серьезных пробок.
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