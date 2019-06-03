На улице Семакова ограничат стоянку транспорта

Дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся в скором времени у дома №9 по улице Семакова в районе выезда. Ограничения начнут действовать с 20 июня.
Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это делается для обеспечения свободного въезда и выезда из дворовой территории на этом участке.
Автомобилистов просят принять эту информацию к сведению и следовать указаниям дорожных знаков.
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