На улице Семакова ограничат стоянку транспорта

Дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся в скором времени у дома №9 по улице Семакова в районе выезда. Ограничения начнут действовать с 20 июня.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это делается для обеспечения свободного въезда и выезда из дворовой территории на этом участке.

Автомобилистов просят принять эту информацию к сведению и следовать указаниям дорожных знаков.