У маршрутов № 64 и № 47 добавится остановка

В Тюмени в схемы движения маршрутов № 47 "Совмещенный мост — ул. Высотная" и № 64 "ул. Таллинская — ул. Высотная" включается остановочный пункт "4-й км Старого Тобольского тракта". Он расположен на ул. Старый Тобольский тракт, в районе дома №7, корпус 2 по улице Беловежской.

По сообщению Тюменьгортранса, изменения в схеме автобусов начнут действовать с 1 июня.

Расписание общественного транспорта можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.