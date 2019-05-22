У автобуса №3 временно меняется схема движения

12:21 22 мая 2019
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С 23 мая изменится схема движения и расписание маршрута №3 "Центральный рынок — ул. Газопромысловая". Они будут действовать на время производства работ по улице Полевой.

В схему включены промежуточные остановочные пункты: "М-н "Океан", "Площадь Борцов Революции", "Ул. Перекопская", "Дворец спорта" и "ТВВИКУ" в обоих направлениях, а также остановки на улице Ленина: "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчества", "Цветной бульвар 1".

Узнать расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , ремонт
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