У автобуса №3 временно меняется схема движения

С 23 мая изменится схема движения и расписание маршрута №3 "Центральный рынок — ул. Газопромысловая". Они будут действовать на время производства работ по улице Полевой.

В схему включены промежуточные остановочные пункты: "М-н "Океан", "Площадь Борцов Революции", "Ул. Перекопская", "Дворец спорта" и "ТВВИКУ" в обоих направлениях, а также остановки на улице Ленина: "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчества", "Цветной бульвар 1".

Узнать расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.