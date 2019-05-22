Тюмень за день: 21 мая

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты и вечеринки, выставки, кинопоказы и многое другое ожидает тюменскую молодежь на этой неделе.

В кадетском училище прозвенит "Последний звонок"

Тюменское президентское кадетское училище готовится к торжеству, посвященному окончанию учебного года. В этом году последний звонок в стенах училища прозвучит для 91 одиннадцатиклассника.

Подростков приглашают на курс журналистики

Дом культуры "Водник" открыл набор детей на курс социальной журналистики "Любознайка". Принять участие в нем могут дети в возрасте от 6 до 15 лет. В программе курса минимум нудной теории и максимум интересной практики.

В ТюмГУ будут учить регионоведов

В СоцГуме Тюменского госуниверситета состоится первый набор на новое направление бакалавриата "Зарубежное регионоведение", сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тюменцы поддержали запрет концерта рэпера Face

Тюменцы поддержали инициативу местного родительского комитета запретить проведение концерта рэпера Face 1 июня. Об этом свидетельствуют предварительные результаты анонимного опроса.

Российским туристам предлагают проехать по "Императорскому маршруту"

Этим летом все желающие смогут отправиться в увлекательное путешествие по Сибири, выбрав один из предложенных туристических маршрутов, разработанных Агентством туризма и продвижения Тюменской области.