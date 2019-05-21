Тюменца с анаболиками задержали на почте

17:00 21 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в контрабанде сильнодействующего вещества.

Мужчина заказал по интернету 140 таблеток стероидного анаболического препарата, в составе которого было вещество оксиметолон, которое ограничено к обороту в России. Препарат был направлен почтовым отправлением. Когда мужчина пришел на почту, его задержали сотрудники полиции.

Предъявляемая тюменцу статья (ч.1 ст.226.1 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Теги: контрабанда , препараты , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019