Улицу Полевую перекроют несколько раз

В Тюмени на время капитального ремонта на улице Полевой будет прекращено движение. Перекрытие будет осуществляться поэтапно.

С 20 мая до 20 июня 2019 года будет закрыт участок Полевой от улицы С.Халтурина до улицы Флотской. С 21 июня до 31 июля 2019 года — от улицы Флотской до улицы Ямской. С 1 августа по 15 ноября года от улицы Ямской до улицы Пролетарской. Об это сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителям предлагают объезжать перекрытые участки по улице Комбинатской, улице Льва Толстого, улице Затюменской.