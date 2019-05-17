Улицу Полевую перекроют несколько раз

16:50 17 мая 2019
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В Тюмени на время капитального ремонта на улице Полевой будет прекращено движение. Перекрытие будет осуществляться поэтапно.

С 20 мая до 20 июня 2019 года будет закрыт участок Полевой от улицы С.Халтурина до улицы Флотской. С 21 июня до 31 июля 2019 года — от улицы Флотской до улицы Ямской. С 1 августа по 15 ноября года от улицы Ямской до улицы Пролетарской. Об это сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителям предлагают объезжать перекрытые участки по улице Комбинатской, улице Льва Толстого, улице Затюменской.

Теги: ограничение движения , ремонт
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