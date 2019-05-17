В Тюмень пришли дожди

На ближайшие несколько дней в Тюмени задержатся дожди. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду в последний рабочий день и на выходные.

Сегодня, 17 мая, во второй половине дня в городе будут идти дожди вплоть до вечера, температура воздуха составит +7ºC...+10ºC.

В субботу, 18 мая, в Тюмени до +12ºC, в первой половине дня в городе пасмурно, но осадков не предвидится, ближе к вечеру — облачно и небольшой дождь.

В воскресенье, 19 мая, температура воздуха составит +6ºC...+10ºC, в течение дня в городе возможны небольшие осадки.