На участке улицы Дзержинского введено одностороннее движение

В Тюмени на улице Дзержинского на участке от улицы Герцена до улицы Ленина организовано одностороннее движение по направлению в сторону улицы Ленина.

Измененная схема движения будет действовать на время дорожно-ремонтных работ до 16 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

Водителей просят планировать маршруты передвижения с учетом введенных изменений.