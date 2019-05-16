На участке улицы Дзержинского введено одностороннее движение

В Тюмени на улице Дзержинского на участке от улицы Герцена до улицы Ленина организовано одностороннее движение по направлению в сторону улицы Ленина.
Измененная схема движения будет действовать на время дорожно-ремонтных работ до 16 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.
Водителей просят планировать маршруты передвижения с учетом введенных изменений.
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