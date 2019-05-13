В Тюмени похолодает до +10ºC

Жаркая неделя в Тюмени сменится умеренным похолоданием. Максимальная дневная температура воздуха в ближайшие дни не превысит +17ºC.

Сегодня, 13 мая, в Тюмени преимущественно ясно и до +17ºC. Вторник, 14 мая, по прогнозам синоптиков выдастся дождливым. Осадки придутся на первую половину дня, днем максимум до +12ºC.

В среду, 15 мая, в городе ясно и без осадков, но прохладно — днем всего до +10ºC, в темное время суток возможна нулевая температура. В четверг, 16 мая, в Тюмени переменная облачность, днем до +17ºC. В пятницу, 17 мая, в течение дня с высокой вероятностью будут идти дожди, днем до +14ºC.

В субботу, 18 мая, и в воскресенье, 19 мая, максимальная температура воздуха днем +10ºC, возможны небольшие осадки.