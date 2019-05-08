В Тюмени станет менее жарко к концу недели

В ближайшие дни в городе будет до +30ºC в дневное время, прохладнее станет в воскресенье.

Завтра, 9 мая, по прогнозу синоптиков, в Тюмени днем +25ºC...+30ºC, преимущественно ясно и без осадков. В вечернее время до +19ºC.

В пятницу, 10 мая, в дневное время по-прежнему высокие температуры — до +29ºC, однако вероятен небольшой дождь с грозой. К вечеру малооблачно, также возможно гроза, температура воздуха до +24ºC.

В субботу, 11 мая, в течение дня ясно. Воздух прогреется до +25ºC днем, в вечернее время до +20ºC.

В воскресенье, 12 мая, в городе также ясно, максимальная температура воздуха — +20ºC.