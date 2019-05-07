В Тюмени 9 мая изменятся схемы движения городских автобусов

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в областном центре изменятся схемы движения общественного транспорта. Некоторые городские маршруты 9 мая будут ходить дольше обычного.

На время парада, который пройдет в этот четверг ориентировочно с 7 до 13 часов, в Тюмени будет перекрыто движение по улице Республики от улицы Мельникайте до улицы Свободы в границах улиц Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Максима Горького, Фабричной, Холодильной, Котовского. В это время движение городского транспорта будет организовано по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Таймырской, Малыгина, Герцена, Первомайской, Чернышевского, Товарному шоссе.

По сообщению Тюменьгортранса, перед проведением праздничного салюта, ориентировочно с 22 часов, планируется изменение схемы движения общественного транспорта по улице Республики в границах улиц Перекопской и Коммунистической.

Для удобства горожан режим работы маршрутов: №1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 продлится до 24 часов. После праздничного салюта будет дополнительно организовано отправление автобусов маршрутов №11 (в направлении Рабочего поселка) и №14 (в микрорайоны Восточного округа) от остановочного пункта "Университетская" в 22:30 и 22:40.

С расписанием движения автобусов в праздничные дни можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" или по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.