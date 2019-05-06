Тюменцам обещают жаркую неделю

Эта неделя в Тюмени выдастся по-настоящему летней: на некоторые дни синоптики прогнозируют до +28°C.

Сегодня, 6 мая, в городе днем +19°C...+21°C, пасмурно, возможен небольшой дождь, однако к вечеру небо прояснится. Во вторник, 7 мая, днем ясно и до +28°C, осадков не предвидится. Аналогичная погода установится в Тюмени и в среду, 8 мая.

К четвергу, 9 мая, жара чуть спадет. Днем до +26°C, к вечеру не исключен небольшой дождь с грозой. 10 мая, в пятницу, в течение дня до +26°C, также возможны осадки с грозой.

11 мая, в субботу, в городе +16°C...+20°C, на первую половину дня синоптики обещают дожди. 12 мая, в воскресенье, в областном центре +18°C...+20°C, ясно.