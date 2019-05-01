В Тюмени улицу Республики перекроют на репетицию парада

В Тюмени 6 и 7 мая будет временно прекращено движение транспорта в центре города. С 19 до 21 часа на время репетиции парада Победы для автомобилей закроют улицу Республики от улицы Орджоникидзе до улицы Первомайской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителей просят учитывать эту информацию при движении по указанным улицам и планировать маршруты заранее.