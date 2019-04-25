У четырех дачных автобусов расширится маршрут

В Тюмени в схемы движения маршрутов №98 "Совмещенный мост — Топаз 2", №99 "Областная библиотека — с/о Ручеёк", №100 "з-д Медоборудования — с/о Ручеёк" и №100к "ул. Пермякова — с/о Ручеёк" будет включена остановка "ул. Плодовая (п. Московский)". Изменения начнут действовать с 27 апреля, сообщают в Тюменьгортрансе.

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.