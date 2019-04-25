У маршрутов № 97 и 153 станет меньше остановок

В Тюмени из схем движения автобусов №97 "з-д Медоборудования — с/о Искра 2" и №153 "з-д Медоборудования — с/о Мичуринец" исключаются остановки "Стрелковый комплекс" и "Поворот на пляж" в прямом и обратном направлениях. Изменения начнут действовать с 27 апреля, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.