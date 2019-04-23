Тюменьгортранс предупреждает о графике автобусов в праздники

В Тюмени в майские праздники изменится график движения автобусов. С 1 по 5 мая включительно, а также с 9 по 12 мая включительно городской транспорт будет работать по графикам воскресных дней.

Уточнить расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".