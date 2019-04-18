Топ мероприятий в Тюмени на 19 — 21 апреля

Фото Екатерины Христозовой

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию топ мероприятий на 29–31 марта. Гостей и жителей города ожидают насыщенные и яркие выходные.

Выставка "Индустрия красоты и здоровья"

Участники представят большой ассортимент всевозможных косметических средств и материалов для маникюра и педикюра, шугаринга, современные технологии и разработки в сфере косметологии, парикмахерского искусства, новинки косметических и декоративных средств от ведущих брендов индустрии красоты и многое другое.

Когда: 17 апреля с 11:00 до 18:00, 18 апреля с 10:00 до 18:00, 19 апреля с 10:00 до 16:00

Где: Тюменская ярмарка (Выставочный зал), ул.Севастопольская, 12

Вход свободный.

Открытые чемпионат и первенство Тюмени по скалолазанию

Участие примут спортсмены шести возрастных групп: 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 2003 года рождения и старше. Торжественная церемония открытия начнется 20 апреля в 10 часов. В первый соревновательный день, 19 апреля, скалолазы сразятся в боулдеринге. Состязания начнутся в 15 часов. 20 апреля соперники сойдутся в лазании на трудность. В заключительный день пройдут финальные поединки в лазании на трудность и испытания на скорость. Начало соревнований в 9:30.

Когда: с 19 по 21 апреля

Где: Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12.

Вход свободный.

Библионочь в ТОНБ им. Менделеева

Сразу в трёх библиотеках города в пятницу пройдет акция для всей семьи "Библионочь". В этот вечер будут работать более 54 площадок с мастер-классами, лекциями и экскурсиями, творческими мастерскими и игровой программой. С 19:00 до полуночи тюменцев ждут в областной библиотеке им. Менделеева, с 18:00 до 21:00 – в детской библиотеке им. Логунова (ул. Тульская, 4/3), с 17:00 до 20:00 – в библиотеке для слепых по адресу ул. Холодильная, 84. Вход свободный!

Отчетный концерт "В поисках формулы творчества"

На уличной площади начнется зажигательное выступление студии игры на барабанах, а для детей будут организованы интерактивные площадки. В это же время в малом зале будут проходить мастер-классы "Мы умеем рисовать" от студии ИЗО и занятия от студии декоративно-прикладного творчества. Завершится программа отчетным концертом.

Когда: 19 апреля с 17:00

Где: ДК "Торфяник", улица Малышева, 26.

Вход свободный.

Спектакль "Дама с собачкой"

Это спектакль-игра, где герои идут по жизни с шуткой и фанфаронством. А потом случается любовь… Она накатывает, как морская волна, и от неё уже нельзя отделаться. И вдруг вся прошлая шумящая жизнь, оказывается "фальшью всех скрипок".

Ася Волошина написала по Чеховскому рассказу тонкую и красивую пьесу. В этой истории через гротеск человеческой жизни прорываются взаимоотношения двух влюблённых людей. Отношения не простые, но прекрасные, как море, которое Антон Павлович всегда любил. Главные герои смотрят на море и пытаются расслышать в его звуках себя.

Когда: 19 апреля в 19:00

Где: театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а.

Стоимость: 200 — 500 рублей

Спектакль "Гроза"

"Отчего люди не летают?! Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы?" - этот монолог Катерины, главной героини пьесы Александра Островского "Гроза", на протяжении 150 лет никого не оставляет равнодушным.

Молодая замужняя женщина, мечтающая о любви и настоящих чувствах, бросается с головой в новые отношения, наплевав на приличия и забыв об общественном мнении. Женщина мечтает о счастье и внутренней свободе, как и все люди на земле. Но мечты оборачиваются трагедией.

Когда: 19 апреля в 14:00 и 19:00

Где: Тюменский драматический театр, улица Республики, 129.

Стоимость: 200 - 400 рублей

Бэйби-спектакль "Дотянуться до облаков"

Участники спектакля отправятся в невероятное "путешествие" на воздушном шаре, преодолевая невзгоды и преграды на своём пути, чтобы добраться до облаков и познакомиться с радужными птицами.

Когда: 19 апреля в 18:00

Где: детская библиотека им. Логунова, улица Тульская, 4/3.

Вход свободный.

Театр танца "Меркурий"

Тебя ждут танцы народов Северного Кавказа – пёстрый национальный колорит, бьющая через край энергия и необычайная музыкальность. Театр танца "Меркурий" уже 15 лет блистает своим исполнительским мастерством на сценах России, стран ближнего и дальнего зарубежья, демонстрируя зрителям высокую технику, тонкое и глубокое понимание неповторимого языка танцевальных движений. Визитная карточка театра – танец "Махаджиры".

Когда: 19 апреля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул Республики, 34)

Стоимость: 600 — 1300 рублей

Встреча с поэтом Андреем Шевцовым

Андрей Владиславович Шевцов – кандидат юридических наук, доцент, член Союза писателей России, автор книги стихов "Яблочный спас" (Тюмень, 2014 г.), победитель межрегионального поэтического конкурса "Светись, светись, далекая звезда…", посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (Москва, 2014 г.).

Стихи Андрея Шевцова удивительно гармоничны и настраивают слушателей на созерцательный лад. Наш гость – победитель тюменского областного конкурса молодых авторов на лучшее литературное произведение в номинации "Поэзия" (2013 г.). Он вошел в лонг-лист Первого Санкт-Петербургского поэтического конкурса "Критерии свободы" имени Иосифа Бродского. Стал победителем Международного фестиваля искусств, культуры и творчества "Пассионарии культуры" в номинации "Поэзия" (Тюмень, 2015 г.). Победитель 5-го Международного поэтического конкурса "Россия, перед именем твоим..." (2018 г.).

Когда: 19 апреля в 18:30

Где: музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24)

Вход свободный!

Сказка "Царь Пузан"

Театральная постановка по сказке А.Чуковского. Весёлая и мудрая история царя с душой простака. Он добрый, умный, справедливый, но очень толстый, отчего всем кажется ужасно смешным. Оказывается, есть на свете правители, у которых в груди бьётся доброе и отзывчивое сердце.

Когда: 20 апреля в 15:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 280 — 500 рублей

Продолжение здесь.