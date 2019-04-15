На двух перекрестках Тюмени запретят левые повороты

Изменения в организации дорожного движения вводятся на перекрестках улиц Профсоюзной — Советской и Щербакова — Мелиораторов

На перекрестке улиц Профсоюзной — Советской будет запрещен левый поворот при движении по улице Профсоюзной в сторону улицы Республики. На перекрестке улиц Щербакова – Мелиораторов запретят левый поворот при движении по улице Щербакова в сторону города. Изменения начнут действовать с 10 мая 2019 года.