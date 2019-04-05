Тюменцев ждут теплые и солнечные выходные

В ближайшие дни в Тюмени до +10ºC и ясно.

Сегодня, 5 апреля, в течение дня синоптики обещают +5ºC...+7ºC, к вечеру температура воздуха опустится до +1ºC. Осадков не предвидится.

В субботу, 6 апреля, днем воздух прогреется до +8ºC, небо будет ясным, к вечеру до +1ºC.

Воскресенье, 7 апреля, станет самым теплым на неделе. Максимальная температура днем +10ºC, без осадков, ветер юго-западный 2–5 м/с. К вечеру до +3ºC.