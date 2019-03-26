В Тюменской области ожидаются сильный ветер и осадки

ФКУ "Уралуправтодор" предупреждает водителей о сложных погодных условиях, которые ожидаются на территории региона завтра, 27 марта.

По прогнозам синоптиков, в Тюменской области в этот день вероятны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается ветер порывами до 16 м/с. Аналогичный прогноз синоптики дают и для Ханты-Мансийского автономного округа.

Водителям на трассах рекомендуют не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. При выборе скоростного режима учитывайте погодные и дорожные условия, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры — вплоть до остановки автомобиля.