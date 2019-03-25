Последняя неделя марта в Тюмени будет теплой и немного дождливой

Предстоящая неделя В Тюмени пройдет при плюсовой температуре воздуха в дневные часы. Дожди, по прогнозам, возможны во вторник, 26 марта, субботу и воскресенье.
Самыми теплыми днями станут понедельник и четверг: до +5 при переменной облачности.
Ночью пока еще сохраняется минусовая температура: столбик термометра в темное время суток будет колебаться от 0 до -4.
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