Последняя неделя марта в Тюмени будет теплой и немного дождливой

09:15 25 марта 2019
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Предстоящая неделя В Тюмени пройдет при плюсовой температуре воздуха в дневные часы. Дожди, по прогнозам, возможны во вторник, 26 марта, субботу и воскресенье.

Самыми теплыми днями станут понедельник и четверг: до +5 при переменной облачности.

Ночью пока еще сохраняется минусовая температура: столбик термометра в темное время суток будет колебаться от 0 до -4.

Теги: прогноз погоды
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