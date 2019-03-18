В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

Время работы ярмарки с 8 до 16 часов.

Продовольственные ярмарки состоятся на четырех торговых площадках в субботу, 23 марта. Участниками ярмарок станут производители Тюмени и юга Тюменской области.

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