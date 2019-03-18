В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

Продовольственные ярмарки состоятся на четырех торговых площадках в субботу, 23 марта. Участниками ярмарок станут производители Тюмени и юга Тюменской области.
Тюменцы смогут приобрести овощи, говядину, свинину, баранину, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы, молочную продукцию.
Адреса ярмарочных площадок:
— территория у ТЦ "П.О.Р.Т", улица Мельникайте, 126/2;
— территория у ТРК "Заречный двор", проезд Солнечный, 11;
— территория у Выставочного зала, улица Севастопольская, 12;
— парковка по адресу улица Льва Толстого, 29.
Время работы ярмарки с 8 до 16 часов.
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