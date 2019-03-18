В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

10:01 18 марта 2019
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Продовольственные ярмарки состоятся на четырех торговых площадках в субботу, 23 марта. Участниками ярмарок станут производители Тюмени и юга Тюменской области.

Тюменцы смогут приобрести овощи, говядину, свинину, баранину, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы, молочную продукцию.

Адреса ярмарочных площадок: 

— территория у ТЦ "П.О.Р.Т", улица Мельникайте, 126/2;

— территория у ТРК "Заречный двор", проезд Солнечный, 11;

— территория у Выставочного зала, улица Севастопольская, 12;

— парковка по адресу улица Льва Толстого, 29.

Время работы ярмарки с 8 до 16 часов.

Теги: ярмарка
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