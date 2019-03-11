На трассе Тюмень — Омск образовался сильный туман

По сообщению дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор", сейчас на федеральной трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в районе 168 км (село Омутинское) наблюдается сильный туман.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров, заранее планировать свой маршрут с учетом сложных условий видимости.

Основным залогом безопасной езды в условиях тумана является снижение скоростного режима. Если вы попали в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы успеете среагировать на возникшее впереди препятствие.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.