У автобуса №84 изменится схема движения

В Тюмени меняется схема движения маршрута №84 "ул.Энтузиастов — ОБИЛ (Центр нейрохирургии)". Обновленная схема будет действовать с 12 января.

Сейчас до конечной остановки "ул.Энтузиастов" автобусы осуществляют движение по улице Дамбовской. В следующем году автобус будет курсировать по улицам Лесопарковая, Казачьи Луга, Западносибирская, сообщает Тюменьгортранс.

Из схемы движения исключаются остановки "Жилой массив", "ул.Домостроителей" в прямом и обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Озеро Оброчное", "Школа №67", "мкр.Тура", "ул.Западносибирская", а также "ул.Казачьи Луга" (по направлению из города).

Новое расписание появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание также можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.