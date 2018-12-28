В Рождество от Знаменского собора пустят бесплатные автобусы

В Тюмени временные автобусные рейсы будут организованы в ночь с 6 на 7 января от Знаменского кафедрального собора.

После церковной службы тюменцы смогут вернуться домой на общественном транспорте. Для этих целей будет запущено три автобуса вместимостью от 100 пассажиров и один — от 150 пассажиров. Автобусы поедут по следующим направлениям:

— Знаменский кафедральный собор — ЖК "Москва";

— Знаменский кафедральный собор — Дом обороны — ул. Московский тракт — магазин "Пышма" — ул. Таллинская — Рабочий поселок — ул. Высотная;

— Знаменский кафедральный собор — СК "Здоровье" — ММС — Автобаза №100;

— Знаменский кафедральный собор — ул. Энтузиастов — завод Медоборудования — ул. Дмитрий Менделеева.

Проезд на автобусах будет бесплатным, сообщает Тюменьгортранс.