Тюменцы рассказали, какие фильмы собираются смотреть в новогодние каникулы

В преддверии Международного дня кино, который отмечается 28 декабря, у жителей Тюмени спросили, какие фильмы они намерены посмотреть в праздники.

Международный день кино отмечают не только работники кинематографа, но и зрители, ради которых создаются эти фильмы. Россия присоединяется к торжествам в 2018 году, даже несмотря на то, что у нас есть отдельный праздник, посвященный кинематографу.

Статистические данные говорят о том, что каждый человек просматривает по одному фильму раз в 3-4 дня. За 50 лет получается 18 тысяч кинолент, которые равняются 27 тысячам часов. Мы спросили тюменцев, какие фильмы они будут смотреть всей семьёй в эти новогодние праздники?

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы:

- Всей семьей пересмотрим старые "Ёлки" и "Один дома", "Дед Мороз. Битва магов". Из мультфильмов - "Рождественская история", "Хранители снов". А из нового - "Щелкунчик и 4 королевства".

Александра Киселёва, начальник управления по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямал":

- Я смотрю каждый год "Иронию судьбы", это мой бессменно любимый новогодний фильм! Ну а семья терпит меня.

Регина, Студия фруктовых букетов "Съешь меня":

- Старые семейные комедии про Новый год пересматривать не хочется, надоело! Единственное, что очень хотелось пересмотреть - это "Один дома" - посмотрели! В каникулы будем искать что-то новенькое и ходить в кино!

Наталия Ситова, редактор портала "Детки!":

Мы решили с мужем пересмотреть серии, или, правильнее сказать, части "Гоголя". Я с удовольствием посмотрю "Шерлока". Сын, кстати, очень любит его смотреть вместе со мной. А вообще у меня в последнее время фильмы идут фоном - под вязание. Планирую на каникулах вязать, поэтому рядом просто что-то должно бубнить, лучше, чтобы было много-много серий. Когда при пересчете петель отвлечешься от сюжета, можно спокойно вернуться обратно минут через 15-20-30, ничего не потеряв.

Полина Гаранина, директор Коммуникационного агентства "Пионер":

- У нас уже несколько лет новогодние каникулы - это отдых и от телевизора. Но до отпуска успели сходить в кино на "Щелкунчика" - за новогодним настроением.

Андрей Сычев, персональный тренер:

"Один дома 1,2" - это уже традиция. "Крепкий орешек" посмотрим, если мне удастся убедить жену. А вот "Анастасию" посмотрим, если уже жена меня уговорит. Общие к просмотру фильмы: "Подарок на рождество", "Реальная любовь". Если будут идти по телевизору, то с удовольствием посмотрим как старых, так и переснятых "Джентельменов удачи", новую и старую "Иронию судьбы", первые части "Ёлок".

Надежда Варлачева, руководитель маркетингового агентства "Аксиома бизнеса":

- Не уверена, что с активным сыном-двухлеткой у нас получится расслабиться и посмотреть кино, как было раньше - с вкусняшками, в пледе, с полным погружением. Поэтому я ставлю себе speed-планы! Сериалы! Первым пунктом будет мой любимый ситком "Теория большого взрыва". Из 11-12 сезонов я посмотрела только 8. Так что я уже предвкушаю! Второй сериал - "Форс-мажоры". Мы уже посмотрели первый сезон, и я точно собираюсь посмотреть еще пару сезонов в новогодние каникулы. Люблю сериалы с красивыми, очень красивыми людьми. А здесь в главных ролях красавчик Гэбриэл Махт, Патрик Джей Адамс и Меган Маркл. Ну и сюжет, конечно же, меня цепляет. Ещё ставлю планы хоть один раз выбраться в кинотеатр. Но тут я даже не знаю, что выходит на экраны. Видимо будет так: появились свободные три часа! Выбираем кинотеатр и фильм, которые вписываются в наши временные рамки. Бежим! Надеюсь, с фильмом нам повезёт. А если нет, то будем радоваться попкорну.

Ирина Комбарова, специалист по SMM:

- Традиционно нарезать салаты на новогодний стол я планирую под наш отечественный прекрасный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром"! Из зарубежного планируем с супругом для просмотра "Отпуск по обмену", а ещё хотелось бы пересмотреть мультфильм "Рождественская история". Это интересная поучительная история о старом и ожесточившемся финансисте-скупердяе Эбенезере Скрудже, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства, презирая всё вокруг, кроме денег (включая дружбу, любовь и рождественские праздники)!