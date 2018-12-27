В Тюмень придет сильный снегопад

В пятницу, 28 декабря, а также в выходные дни в областном центре ожидаются обильные осадки. По прогнозу синоптиков, на город обрушится интенсивный снегопад, временами переходящий в метель. Местами высота снежного покрова будет достигать от 10 до 15 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для уборки на дорогах будет задействована вся техника, средства малой механизации и людские ресурсы. Автовладельцев просят по возможности пользоваться общественным транспортом, не оставлять свои автомобили у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочной техники.