Тюмень за день: 20 декабря

18:15 20 декабря 2018
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Три фильма тюменцев номинированы на Национальную молодежную кинопремию

На сайте Федерального Агентства по делам молодежи опубликован список номинантов на Национальную молодежную кинопремию. В шорт-лист попали три тюменских фильма: "Кассетка", "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции"  и "Уцелевшие". Всего жюри премии отобрали по три лучшие работы в семи номинациях. Заявки принимались с 30 сентября по 5 ноября. За это время на премию подали 5 000 заявок со всей России.

Топ мероприятий в Тюмени на 21 — 23 декабря

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию ТОП мероприятий на 21-23 декабря. Тюмень готовится к Новому году - гостей ждут на тематической ярмарке, мастер-классах и представлениях. Подробнее - в обзоре.

В Тюмени выберут самую привлекательную Бабу-Ягу

Конкурс красоты среди Бабок-Ёжек запустили в Тюмени. Самую обаятельную и привлекательную Бабу-Ягу выберут 6 января в 13 часов в парке "Затюменский", сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

В маршруты №8, 29, 53 включат новые остановки

По сообщению Тюменьгортранса, в схемы маршрутов №8 "ул.Таллинская — д.Матмасы", №29 "Городская поликлиника №8 — мкр.Суходольский" и №53 "мкр.Тюменский — ЖК Звездный городок" будут включены остановки "Детский сад №141" на улице Монтажников. Изменения начнут действовать с 22 декабря.

В Тюмени книгой года стал лирический фотоальбом

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева назвали победителей и дипломантов конкурса "Книга года — 2018". Решением жюри главной книгой уходящего года был признан лирический фотоальбом Сергея Анисимова на стихи Александра Новопашина "Поэтика бескрайней тундры", сообщают в областном департаменте культуры.

Тюменские театры, "Нефтяник" и филармония вновь проведут новогоднюю распродажу билетов

В Тюменском концертно-театральном объединении с 12:00 20 декабря до 20:00 23 декабря снова состоится распродажа. Приобрести билеты на концерты и спектакли с декабря 2018 года по март 2019 можно будет со скидкой от 30 до 50%.

Теги: Тюмень за день
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