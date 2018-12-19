Тюмень за день: 19 декабря

Фото Ирины Алькаевой

На площади 400-летия Тюмени открылся каток

В течение сезона здесь можно будет не только прокатиться на коньках, но и поучаствовать в гоночных турнирах, снежных битвах, танцевальных фестивалях и творческих марафонах.

Тюменцев приглашают на бесплатное новогоднее шоу

Воспитанники отделения фигурного катания на коньках СДЮСШОР "Прибой" подарят горожанам новогоднее представление. Порадоваться успехам в исполнении сложных элементов, талантам и артистизму юных спортсменов можно будет во Дворце спорта (улица Розы Люксембург, 12) 22 декабря с 16:00.

Топ бесплатных мероприятий в Тюмени: выставки, презентации, концерты

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных мероприятий, в том числе — бесплатных. Новогодняя ярмарка, турнир Кубика Рубика, открытие мультибрендового магазина корейской косметики KEAUTY, концерты и многое другое. Подробнее - в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

В Тюмени заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ на территории Тюменской области остается невысокой — на 50-й неделе она ниже эпидемического порога на 16%. У заболевших диагностируют вирусы негриппозной этиологии

В Тюмени назвали Дюймовочку года

Конкурсная программа "Дюймовочка" завершилась в Доме культуры "Водник". Ежегодно за право носить это сказочное звание в творческих поединках встречаются воспитанницы детских садов нашего города, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Тюменцев приглашают на продуктовые ярмарки

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени в эту субботу, 22 декабря, на пяти торговых площадках. Здесь будут представлены продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и много других товаров.