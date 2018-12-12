Тюмень за день: 12 декабря

В Тюмени появились баннеры с дополненной реальностью

Персонажи компьютерных игр Starcraft 2, DotA 2 и Hearthstone оживают на уличных баннерах Тюмени. "Оживить" картинку с помощью мобильного телефона или планшета может любой, в чьем гаджете установлено специальное приложение. Таким необычным способом анонсируется предстоящий гранд-финал открытого международного Кубка России по киберспорту, который пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря.

В бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка новые резиденты

Три новых проекта получат поддержку в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка. Экспертов заинтересовала геоинформационная система "Геологиня", над которой работает команда ООО "СибГеоПроект".

Тюменские студенты поиграли в предпринимателей

В ТюмГУ провели деловую образовательную игру "Построй компанию. Продай компанию". Попробовать свои силы в ней мог каждый, независимо от возраста и образовательного профиля.

Бесплатные мероприятия в Тюмени: выставки, концерты, ярмарки и многое другое

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных мероприятий, в том числе — бесплатных. Ярмарка абонементов в Тюменском драмтеатре, выставки, концерт, дизайн-маркет IGOLKAmarket! и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

О тюменских памятниках архитектуры расскажут на лекции

Очередная лекция в рамках цикла "История градостроительства и архитектуры Тюменской области" пройдет в Музейном комплексе Словцова завтра, 13 декабря. Архитектор Валерий Кулачковский расскажет о памятниках архитектуры Тюмени: культовых и гражданских сооружениях, их композиционных и стилистических особенностях.