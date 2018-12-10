Трассу Екатеринбург-Тюмень перекроют ночью 13 декабря

В связи с монтажом пешеходных переходов ночью 13 декабря на трассе Екаберинбург -Тюмень Р-351 закроют движению. Ограничение движения связано с работами по установке надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролетного строения планируется полное закрытие движения:

- с 00:00 до 00:40 на км 309+652 (у поворота на с. Гусево);

- с 01:50 до 02:40 на км 307+171 (у поворота на д. Зубарева);

- с 03:40 до 04:20 на км 305+245 (у поворота на п. Перевалово);

- с 05:20 до 05:40 на км 296+055 (у поворота на д. Успенка).

Объехать перекрытие легковой транспорт может через Мичурино и Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м.

Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Всего до конца этого года на трассе Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе будет установлено восемь модульных надземных пешеходных переходов. Переходы будут оборудованы подъемными платформами для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплантый).