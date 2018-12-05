Тюмень за день: 5 декабря

Фото Ирины Алькаевой

Голливудских актеров приглашают посетить Тюмень

Организаторы проекта "Хочу в Тюмень!" решили порадовать знаменитых актеров и актрис перед Новым годом и пригласили их в Сибирь. Скоро открытки с видами Тюмени получат Кристиан Бейл, Дэвид Духовны, Джон Траволта, Дженифер Лоуренс, Роберт Дауни Младший, Джеки Чан и другие знаменитости. В открытках сообщается, что они были отправлены из лучшего города России — Тюмени, а также что актеров здесь любят и очень ждут.

В Тюмени работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, организованная в поддержку всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

Под Тюменью обустроят этностойбище под открытым небом

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера стартуют в Тюменской области завтра. Главным событием проекта станет открытие этнографического стойбища "Увас мир хот" / "Дом северных людей" в деревне Кыштырла Тюменского района.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала инициативы тюменских добровольцев

Тюменский проект "Киберпатруль" стал участником программы акселерации в рамках конкурса "Доброволец России" и был презентован на международном форуме добровольцев в Москве.

Исторический парк приглашает тюменцев на новогодние мероприятия

Уже сейчас все желающие могут посетить почтовую службу Деда Мороза, работа которой продлится до 31 декабря. Напишите письмо от себя лично! Можно составить wish list и оповестить о нем близких, так погоня за новогодними подарками для них значительно упроститься. Также вы сами можете стать волшебником для своих родных и близких.

В тюменской школе состоится зарядка с чемпионом

На "Зарядку с чемпионом" 6 декабря выйдут ученики тюменской школы №92 (Гондатти, 13). Урок для пятиклассников проведет двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области, депутат Тюменской гордумы Наталья Проскурякова.