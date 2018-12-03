Тюмень за день: 3 декабря

Фото Ирины Алькаевой

Новая неделя в Тюмени будет теплой и снежной

В первой половине недели днем воздух будет прогреваться до -5 °C. С четверга похолодает до -8 °C. В ночные часы на протяжении недели температура воздуха будет варьироваться в пределах -9 -11 °C.

Лучшие бильярдисты мира сыграли в Тюмени

В тюменском СОК "Здоровье" прошел Чемпионат мира по бильярду среди мужчин и женщин. Престижный турнир в дисциплине "Свободная пирамида" собрал 93 лучших спортсменов из 16 стран. Об этом сообщает областной Центр спортивной подготовки и спортивных мероприятий.

Тюменцам расскажут о вечной мерзлоте и полярных экспедициях

Студенческое научное общество Arctic Research Community приглашает всех студентов на открытую лекцию Юрия Дворникова "Полярные исследования глазами молодого учёного", которая пройдет 5 декабря в Тюменской индустриальном университете.

В Тюменской филармонии открылся музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Одно из главных культурных событий нашего города – трехдневный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся вчера, 2 декабря, в Тюменской филармонии. В зале не было ни одного свободного места. Напомним, что фестиваль продлится до 4 декабря.

Тюменцам понравилась музейная выставка-ярмарка "Новогодье"

Масштабная выставка-ярмарка "Новогодье" развернулась 1 и 2 декабря в Музейном комплексе имени Ивана Словцова. Лучшие мастера художественных промыслов и ремесел представили здесь свои работы.

Тюменский техникум будет готовить для "Пятерочки" сотрудников под ключ

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса – межрегиональным центром компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг (МЦК) будет готовить специалистов для сети магазинов "Пятерочка"