Тюмень за день: 29 ноября

Сроки сдачи трех проблемных домов обсудили в Тюмени

Объекты в Тюмени и Тобольске обещают сдать в ближайшие два года, судьба многоквартирного долгостроя в Винзилях пока неясна.

Поставки продукции из Тюменской области в страны дальнего зарубежья выросли на 14%

Основные экспортные поставки в 2018 году осуществлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию, Бельгию и Польшу.

Перекресток улиц Одесской и Котовского временно закроют для транспорта

Ограничение связано с проведением капитального ремонта по улице Одесской.

Тюменке, травмировавшейся на скользком асфальте, выплатят 200 тысяч рублей

Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.