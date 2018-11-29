Тюмень за день: 29 ноября

18:00 29 ноября 2018
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Сроки сдачи трех проблемных домов обсудили в Тюмени

Объекты в Тюмени и Тобольске обещают сдать в ближайшие два года, судьба многоквартирного долгостроя в Винзилях пока неясна. 

Поставки продукции из Тюменской области в страны дальнего зарубежья выросли на 14%

Основные экспортные поставки в 2018 году осуществлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию, Бельгию и Польшу.

Перекресток улиц Одесской и Котовского временно закроют для транспорта

Ограничение связано с проведением капитального ремонта по улице Одесской.

Тюменке, травмировавшейся на скользком асфальте, выплатят 200 тысяч рублей

Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Теги: Тюмень за день
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