Тюмень за день: 29 ноября

Сроки сдачи трех проблемных домов обсудили в Тюмени
Объекты в Тюмени и Тобольске обещают сдать в ближайшие два года, судьба многоквартирного долгостроя в Винзилях пока неясна.
Поставки продукции из Тюменской области в страны дальнего зарубежья выросли на 14%
Основные экспортные поставки в 2018 году осуществлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию, Бельгию и Польшу.
Перекресток улиц Одесской и Котовского временно закроют для транспорта
Ограничение связано с проведением капитального ремонта по улице Одесской.
Тюменке, травмировавшейся на скользком асфальте, выплатят 200 тысяч рублей
Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.
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