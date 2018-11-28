В Тюменскую область придет резкое похолодание

По югу Тюменской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие дни жителей региона ожидают обильные осадки и морозы.

Завтра, 29 ноября, в Тюменской области ожидаются снег, местами сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы, усиление ветра с порывами 13–18 м/с. В Уватском и Тобольском районах сильных осадков не ожидается.

На 30 ноября синоптики обещают резкое похолодание: температура воздуха ночью составит -20–25°C, местами до -30°C. Отметим, что в Тюмени в этот день самая низкая температура воздуха в течение дня — -22°C, а уже к субботе, 1 декабря, в областном центре установится куда более теплая погода — днем до -8°C, ночью — до -13°C.

В морозные дни ГУ МЧС по Тюменской области рекомендует быть внимательными на дорогах, по возможности отложить дальние поездки, не отпускать малолетних детей одних на улицу и надевать обувь и одежду соответствующую погодным условиям. В экстренных случаях звоните по телефону "101" или "112".