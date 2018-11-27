Тюмень за день: 27 ноября

Новая схема движения начнет действовать в следующем месяце
В Тюмени стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию
В конкурсные дни выступят спортсмены различных разрядов, зрителей ждут короткая и произвольная программы.
Тюменская компания придумала, как недорого убрать воду из дворов после дождей
Разработка представляет собой полиэтиленовые трубопроводы и технологические колодцы-водоприемники с особой дренажной системой, которые хорошо выдерживают низкие температуры.
Павел Астахов расскажет тюменцам, как защитить бизнес от конкурентов, рейдеров и силовиков
Участие в семинаре, который пройдет в Тюменском технопарке, бесплатное
Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю
Тюменцев ожидают десятки интересных мероприятий: вечеринки, концерты, спектакли.
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