В Тюмени продлят маршрут №5

С 1 декабря в областном центре меняется схема движения и расписание автобуса № 5 "п. Тарманы — мкр. Южный".

Маршрут продлевается до конечного остановочного пункта "д. Матмасы". В схеме движения появятся промежуточные остановки в прямом и обратном направлениях: "ул. Верхнетарманская", "сквер Корабельный", "Колледж водного транспорта", "с/о "Трудовик", "ул. Т. Чаркова", "д. Матмасы", а также остановки в направлении из города: "Тарманы" и "ул. Малиновского", сообщает Тюменьгортранс.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание также можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.