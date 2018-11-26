Тюмень за день: 26 ноября

Тюмень возглавила десятку городов с самым высоким качеством жизни
Также в топ-10 оказались Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.
В центре Тюмени станет больше участков с односторонним движением
Новая схема движения начнет действовать с 21 декабря.
В Тюмени из-за сноса многоэтажного долгостроя ограничили движение в центре города
Рабочие приступили к сносу долгостроя на улицах Ленина и Кирова, возведенного более десяти лет назад.
Гранд-финал кубка России по киберспорту и косплей-конвент соберут в Тюмени лучших игроков
Заключительный этап кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря. Гранд-финал впервые организуется за пределами Москвы.
Тюменская область вошла в десятку наименее пьющих регионов России
В "Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ" наш регион взлетел сразу на десять пунктов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru