Тюмень за день: 26 ноября

18:02 26 ноября 2018
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Тюмень возглавила десятку городов с самым высоким качеством жизни

Также в топ-10 оказались  Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

В центре Тюмени станет больше участков с односторонним движением

Новая схема движения начнет действовать с 21 декабря.

В Тюмени из-за сноса многоэтажного долгостроя ограничили движение в центре города

Рабочие приступили к сносу долгостроя на улицах Ленина и Кирова, возведенного более десяти лет назад.

Гранд-финал кубка России по киберспорту и косплей-конвент соберут в Тюмени лучших игроков

Заключительный этап кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря. Гранд-финал впервые организуется за пределами Москвы.

Тюменская область вошла в десятку наименее пьющих регионов России

В "Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ" наш регион взлетел сразу на десять пунктов.

Теги: Тюмень за день
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