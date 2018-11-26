Тюмень за день: 26 ноября

Тюмень возглавила десятку городов с самым высоким качеством жизни

Также в топ-10 оказались Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

В центре Тюмени станет больше участков с односторонним движением

Новая схема движения начнет действовать с 21 декабря.

В Тюмени из-за сноса многоэтажного долгостроя ограничили движение в центре города

Рабочие приступили к сносу долгостроя на улицах Ленина и Кирова, возведенного более десяти лет назад.

Гранд-финал кубка России по киберспорту и косплей-конвент соберут в Тюмени лучших игроков

Заключительный этап кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря. Гранд-финал впервые организуется за пределами Москвы.

Тюменская область вошла в десятку наименее пьющих регионов России

В "Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ" наш регион взлетел сразу на десять пунктов.