В Тюмени из-за сноса многоэтажного долгостроя ограничили движение в центре города

13:08 26 ноября 2018
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Рабочие приступили к сносу многоэтажного дома на улицах Ленина и Кирова. Дом построен более десяти лет назад, однако при строительстве была нарушена этажность дома, предусмотренная проектом. Фундамент не выдержал "перегруз" и утратил свою несущую способность.

Как сообщает администрация города, на время проведения мероприятий по сносу объекта на улице Ленина на участке от улицы Семакова до улицы Кирова будет ограничено движение транспорта.

Теги: ограничение движения , снос , строительство жилья
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