В Тюмени из-за сноса многоэтажного долгостроя ограничили движение в центре города

Рабочие приступили к сносу многоэтажного дома на улицах Ленина и Кирова. Дом построен более десяти лет назад, однако при строительстве была нарушена этажность дома, предусмотренная проектом. Фундамент не выдержал "перегруз" и утратил свою несущую способность.
Как сообщает администрация города, на время проведения мероприятий по сносу объекта на улице Ленина на участке от улицы Семакова до улицы Кирова будет ограничено движение транспорта.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru