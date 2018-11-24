Тюмень за день: 23 ноября

Бывшему ректору ТИУ вынесли приговор по третьему уголовному делу
За мошенничество в особо крупном размере суд назначил Олегу Новоселову четыре года лишения свободы условно.
Бывшего руководителя Тюменской авиабазы судят за незаконную вырубку
По версии следствия, в июле 2018 года директор Тюменской авиабазы дал незаконное распоряжение о рубке лесных насаждений в Заводопетровском участковом лесничестве Ялуторовского лесничества. С помощью лесозаготовительных машин было спилено 1729 сосен, берез и осин.
В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога
За неделю заболело 10398 человек, что ниже заболеваемости за тот же период 2017 года на 3%.
В Тюмени прикрыли два интим-салона, где работали несовершеннолетние
Владелец рассказал, что персонал для своих заведений искал через знакомых, на возраст девушек он не обращал внимание.
Дмитрий Горицкий прокомментировал присоединение Запсибкомбанка к ВТБ
"Это решение обоюдное, оно не вынужденное", — отметил президент ПАО "Запсибкомбанк".
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