Тюмень за день: 23 ноября

Бывшему ректору ТИУ вынесли приговор по третьему уголовному делу

За мошенничество в особо крупном размере суд назначил Олегу Новоселову четыре года лишения свободы условно.

Бывшего руководителя Тюменской авиабазы судят за незаконную вырубку

По версии следствия, в июле 2018 года директор Тюменской авиабазы дал незаконное распоряжение о рубке лесных насаждений в Заводопетровском участковом лесничестве Ялуторовского лесничества. С помощью лесозаготовительных машин было спилено 1729 сосен, берез и осин.

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

За неделю заболело 10398 человек, что ниже заболеваемости за тот же период 2017 года на 3%.

В Тюмени прикрыли два интим-салона, где работали несовершеннолетние

Владелец рассказал, что персонал для своих заведений искал через знакомых, на возраст девушек он не обращал внимание.

Дмитрий Горицкий прокомментировал присоединение Запсибкомбанка к ВТБ

"Это решение обоюдное, оно не вынужденное", — отметил президент ПАО "Запсибкомбанк".