Тюмень за день: 22 ноября

В Тюменской области выявлено 340 коррупционных преступлений
Такие данные были озвучены в областной прокуратуре на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области, посвященном противодействию коррупции.
Александр Моор: у тюменской экономики высокие темпы роста
Об успехах региональной экономики в сравнении с общероссийскими цифрами рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках ежегодного послания областной Думе "О положении области и перспективах ее развития".
В "Торфянике" состоится премьера инклюзивного спектакля "Я говорю"
Актеры и художники спектакля – люди с ограниченными возможностями здоровья. По задумке режиссера, актеры будут делиться личными историями в разных театральных жанрах, среди которых куклы, пантомима и театральные этюды.
Две новых организации территориального общественного самоуправления (ТОС) хотят сформировать жители Калининского городского округа.
В Тюмени пройдет выставка фотографа, который никогда не видел своих работ
Николай Мирюгин из Ялуторовска с детства живет с одним процентом зрения.
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