В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

В эту субботу, 24 ноября, в Тюмени продовольственные ярмарки состоятся на пяти торговых площадках. На них будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары.

Площадки будут работать с 8 часов по следующим адресам:

— Московский тракт в районе дома № 88 (парковка для автомобилей);

— улица Мельникайте, 126 к2, ТЦ "П.О.Р.Т";

— Солнечный проезд, 11, ТРК "Заречный двор";

— улица Севастопольская, 12, Выставочный зал;

— улица Льва Толстого, 29 (парковка для автомобилей).