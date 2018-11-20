Тюмень за день: 20 ноября

Предпринимателям предлагают ответить на 13 вопросов о коррупции во власти
В первых четырех этапах приняли участие около 60 тысяч предпринимателей из 85 регионов. Тюменский бизнес также участвует в проекте.
В Тюмени погашены крупные долги по зарплате на обанкротившемся предприятии
Долги ОАО "Тюменьпромвентиляция" по зарплате составляли более 6 млн рублей.
Тюменцы отправились на национальный чемпионат "Абилимпикс"
Команда представят регион в 15 компетенциях, в их числе — "Психология", "Торговля", Слесарное дело", "Кондитерское дело", "Обработка текста".
В Тюмени пройдет региональный этап всероссийской акции "Уличный красава"
Всероссийскую акцию по дворовому футболу проводит "Молодежка ОНФ" совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.
В Тюменской филармонии прошел концерт "Несвятые святые"
Проникновенное чтение книги сопровождалось русскими народными, военными композициями в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия".
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