Тюмень за день: 20 ноября

Предпринимателям предлагают ответить на 13 вопросов о коррупции во власти

В первых четырех этапах приняли участие около 60 тысяч предпринимателей из 85 регионов. Тюменский бизнес также участвует в проекте.

В Тюмени погашены крупные долги по зарплате на обанкротившемся предприятии

Долги ОАО "Тюменьпромвентиляция" по зарплате составляли более 6 млн рублей.

Тюменцы отправились на национальный чемпионат "Абилимпикс"

Команда представят регион в 15 компетенциях, в их числе — "Психология", "Торговля", Слесарное дело", "Кондитерское дело", "Обработка текста".

В Тюмени пройдет региональный этап всероссийской акции "Уличный красава"

Всероссийскую акцию по дворовому футболу проводит "Молодежка ОНФ" совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.

В Тюменской филармонии прошел концерт "Несвятые святые"

Проникновенное чтение книги сопровождалось русскими народными, военными композициями в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия".