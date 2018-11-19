Тюмень за день: 19 ноября

В Тюмени озвучили статистику по преступлениям в отношении детей
За 10 месяцев 2018 года в областном центре зарегистрирован общий рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Тюменский аэропорт готов принимать большие самолеты
Международный аэропорт "Рощино" готов к приему двухпалубного широкофюзеляжного самолёта типа Boeing 747-400 и его модификаций.
В музее Словцова открылись выставки тюменских дизайнеров
В минувшую субботу в Музейном комплексе имени Словцова прошла часть мероприятий XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и искусств.
В Тюмени пройдет 48-часовой марафон в области Smart City и IoT
Призовой фонд конкурса более одного миллиона рублей.
Всероссийский Дед Мороз проведёт в Тюмени два дня
Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ с 8 ноября путешествует по всей стране, чтобы до боя Курантов успеть осуществить мечты детей и взрослых, которые верят в чудеса, несмотря на жизненные трудности.
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