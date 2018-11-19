Тюмень за день: 19 ноября

В Тюмени озвучили статистику по преступлениям в отношении детей

За 10 месяцев 2018 года в областном центре зарегистрирован общий рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Тюменский аэропорт готов принимать большие самолеты

Международный аэропорт "Рощино" готов к приему двухпалубного широкофюзеляжного самолёта типа Boeing 747-400 и его модификаций.

В музее Словцова открылись выставки тюменских дизайнеров

В минувшую субботу в Музейном комплексе имени Словцова прошла часть мероприятий XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и искусств.

В Тюмени пройдет 48-часовой марафон в области Smart City и IoT

Призовой фонд конкурса более одного миллиона рублей.

Всероссийский Дед Мороз проведёт в Тюмени два дня

Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ с 8 ноября путешествует по всей стране, чтобы до боя Курантов успеть осуществить мечты детей и взрослых, которые верят в чудеса, несмотря на жизненные трудности.