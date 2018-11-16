На улице Ленина до вечера ограничено движение

В Тюмени ориентировочно до 17 часов ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от Орджоникидзе до Профсоюзной. По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, это связано с проведением ремонтно-коммунальных работ.
Ограничение не распространяется на общественный транспорт, он будет двигаться по своей полосе.
На перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе работает наряд ДПС, транспортные потоки направляют по улице Орджоникидзе налево в сторону улицы Герцена и направо в сторону улицы Республики.
Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям регулировщика.
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