На улице Ленина до вечера ограничено движение

В Тюмени ориентировочно до 17 часов ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от Орджоникидзе до Профсоюзной. По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, это связано с проведением ремонтно-коммунальных работ.

Ограничение не распространяется на общественный транспорт, он будет двигаться по своей полосе.

На перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе работает наряд ДПС, транспортные потоки направляют по улице Орджоникидзе налево в сторону улицы Герцена и направо в сторону улицы Республики.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям регулировщика.