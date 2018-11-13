Тюмень за день: 13 ноября

Фото Ирины Илькаевой

В Тюмени выбрали лучших работников молодежной сферы

В Тюмени 12 ноября наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.

Тюменцев приглашают на премьеру инклюзивного документального спектакля

В Тюмени состоится премьера инклюзивного документального спектакля "Я говорю". Все актеры и художники спектакля — люди с ограниченными возможностями здоровья.

В торговых центрах тюменцам предложат проверить сахар

Завтра, 14 ноября, в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом специалисты городских поликлиник будут консультировать горожан в торгово-развлекательных центрах Тюмени.

Тюменцам расскажут, как зарождались первые сибирские города

Лекция "Особенности формирования сибирских городов" пройдет сегодня, 13 ноября, в Музейном комплексе Словцова. О присоединении Россией сибирских земель и рождении первых сибирских городов расскажет архитектор Валерий Кулачковский. Встреча пройдет в рамках цикла лекций "История градостроительства и архитектуры Тюменской области", который продлится до конца декабря.

В Тюменской области чаще всего подделываются пятитысячные купюры

В регионе сокращается число выявленных поддельных банкнот. За январь–сентябрь 2018 года на территории Тюменской области, Югры и ЯНАО банковскими учреждениями было выявлено 255 фальшивых банкнот на сумму 1063650 рублей. Это вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.